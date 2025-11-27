新黨抗議賴媚日引戰　讓萊爾校長身首異處

新黨在日台交流協會前抗議，拿出假刀讓大型萊爾校長道具身首異處。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月27日電（記者 張嘉文）新黨今天上午前往日台交流協會針對日相高市早苗的言論表達抗議，還上演行動劇，搬出網路上火紅的“萊爾校長”大型道具，拿出假刀讓該道具身首異處，表達抗議“賴政府”和日本刻意在台海引戰的作為。



新黨副秘書長游智彬表示，賴清德和民進黨無視台海危機，大啖日本海鮮作秀，以為這樣就是力挺日本首相高市早苗，但這是拿台灣人生命財產在開玩笑，尤其賴昨天還宣布將編列1.25兆的防務預算，這每一分錢剖開都是人民的血和淚，可以讓賴這樣踐踏嗎？兩岸對抗上，台灣買再多的武器，都沒有實力和辦法和中國大陸來對抗，只會讓台灣陷於兵凶戰危的泥潦中。



新黨包括游智彬、譚傳紹、許明偉等成員，今早前往日台交流協會以“斬首日本走狗萊爾校長譴責高市早苗”行動劇，讓巨型萊爾校長道具“身首異處”，要表達人民心聲。現場有大批警力戒備，以防新黨成員有過激的抗議動作。



游智彬強調，台海和平無事，本是全民期待，日本首相高市早苗卻一再搞事，在距離台灣衹有110公里的與那國島部署飛彈，這簡直就是在台灣頭頂上挑起戰事，以保衛台灣為幌子，遂行日本軍國主義復辟的野心。

