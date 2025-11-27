張鈞華：消費低迷成本高　台養殖漁業受挑戰

高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月27日電（記者 蔣繼平）受到關稅戰等負面影響，台灣養殖漁業正承受市場萎縮與價格不穩等挑戰。高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華向中評社表示，台產鱸魚面臨內需及外銷疲軟，收購價格低迷，漁會展開年度行銷計劃，盼支持在地漁民。另外漁民反映養殖成本一直上漲，雖無棄養聲音，但對漁民來說只能賺個工錢而已。



根據台灣漁業統計年報顯示，鱸魚年產量約2.4萬公噸，2023年外銷量約佔總產量27.5%，鱸魚多以冷凍形式出口，包含條凍及魚片，也有少量生鮮冷藏出口。鱸魚的外銷重心為澳大利亞，約佔66.1%，美國則是第二大市場，佔比25.9%。



台灣主要養殖的鱸魚有金目鱸和七星鱸，其中以金目鱸最為普遍，產地遍布雲林、嘉義、台南、高雄、屏東沿海地區，並以嘉義為主要產地。



高雄市梓官區漁會27日舉辦“鱸此大器—2025年台產鱸魚多元化行銷推廣計劃”記者會，今年漁會已累計收購150噸台產鱸魚原料，以實際行動協助產銷調節，展現支持在地養殖漁業，並攜手餐飲業者推動鱸魚餐點，讓消費者外食、採買都更方便。



針對鱸魚今年產量與價格，張鈞華指出，今年鱸魚產量豐富，但內需市場與外銷市場的消費力道較疲弱，大尾鱸魚（1.5台斤到2台斤以上）的池邊收購價格比較低迷，所以辦活動推廣，可以做成魚排，或做成更多規格的料理。