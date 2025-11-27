“政院”通過兆元軍購特別條例　卓榮泰喊話

記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月27日電（記者 鄭羿菲）“行政院會”27日火速通過賴清德26日宣布的8年新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，將送“立法院”審議。“行政院長”卓榮泰親自召開記者會說明，期盼朝野能夠支持。



“行政院”27日上午召開院會後記者會，“行政院長”卓榮泰、秘書長張惇涵、“政務委員”林明昕、“國防部長”顧立雄、“內政部次長”董建宏、“財政部次長”李慶華、“經濟部次長”何晉滄等人出席。卓榮泰呼籲在野政黨看清事實，也審慎瞭解目前局勢，唯有如此才能靠實力得來和平，讓人民不用上戰場。



卓榮泰說，他會極力請“國防部”與“經濟部”向朝野黨團積極溝通與回應，一方面我們希望得到先進精密的各式新式武裝力量，但同時我們也就台灣在地“國防”軍工產業轉型升級，讓軍工產業成為高科技產業外，再一支助長經濟成長的力量。



卓榮泰表示，昨天至今有許多言論，他懇求台灣同胞、政黨，沒有國哪有家？沒有國哪有黨？此時此刻應該拋棄政黨成見，以國、以家、以人民為念。當我們這段時間持續看到中共各種形式的進入，我們極力向人民表達政府有守護國家主權與安全的能力與決心，我們看到對方這種進入的型態、頻率持續增高，我們更應該負責任地向人民說，此時此刻更需要提高自我防備的能力。

