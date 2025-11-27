高雄推台產鱸魚挺漁民　不怕挺日水產有排擠

高雄市梓官區漁會27日舉辦“鱸此大器—2025年台產鱸魚多元化行銷推廣計劃”記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月27日電（記者 蔣繼平）台灣鱸魚養殖受美台關稅與消費疲軟衝擊，高雄市梓官區漁會27日舉辦年度行銷推廣活動，盼挺台產優質水產品、穩定產地供需。至於目前民進黨政府正在挺日本水產品，是否擔憂排擠效應，高雄市梓官區漁會總幹事張鈞華則認為，消費群眾不同，鱸魚是家常菜有價格優勢，日本水產是高價位不可能每餐都吃，兩者有市場區隔。



高雄市梓官區漁會27日舉辦“鱸此大器—2025年台產鱸魚多元化行銷推廣計劃”記者會，宣布全面啟動鱸魚年度推廣行動，鼓勵民眾以行動支持台產水產品。“農業部”漁業署、高雄市海洋局、藍綠民代均派代表參加。



梓官區漁會今年已累計收購150噸台產鱸魚原料，以實際行動協助產銷調節。活動也安排一場鱸魚料理秀，邀請型男主廚Jerry陳昆煌示範烹調“五彩銀鱸黃金海”，呈現台灣鱸魚的細緻口感與料理多樣性。



活動上展示鱸魚清蒸、鱸魚捲、鱸魚球、頓鱸魚片等各式創意料理，展現各種吃法。也安排參觀梓官區漁會一樓生鮮超市，介紹漁會推出的鱸魚安心專區，整尾金目鱸售價新台幣300元。另外也協助推廣像烏魚子、龍虎斑等在地水產品。



梓官區漁會今年更攜手王品餐飲集團、奇美食品開發鱸魚年菜與鱸魚包子，搭配電商、團購、農漁會及自有門市，讓民眾無論外食、家庭料理或即食產品都能更容易地享用台產鱸魚。並進入校園舉辦食魚教育，推廣鱸魚營養價值。



根據漁業統計年報顯示，全台鱸魚年產量約2.4萬公噸，2023年外銷量約佔總產量27.5%，外銷以澳大利亞約佔66.1%，美國25.9%為主。產地遍布雲林、嘉義、台南、高雄、屏東沿海地區，其中嘉義為主要產地。主要養殖的鱸魚有金目鱸和七星鱸。