國民黨團批民進黨雙標　打壓陸配參政

國民黨團召開記者會，左起藍委黃建賓、林沛祥及陳玉祥。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃偕華）針對陸配參政權不保，中國國民黨黨團27日召開記者會提出三大訴求，一、請蕭美琴與“行政院副院長”鄭麗君公開說明：為何今日與當年的立場完全相反？二、要求台“內政部”立即停止所有針對外配、尤其陸配的歧視性限制措施。停止以《“國籍法”》第20條進行違法的擴張解釋。三、要求回到一致的價值：回到人權、回到法治、回到最基本的誠實。



國民黨團上午召開“又雙標！民進黨力推“雙重國籍”參政 卻打壓陸配參政”記者會，出席者包括國民黨黨團首席副書記長林沛祥、副書記長陳玉珍、“立委”黃建賓。林沛祥表示，這場記者會是為這些離開家鄉、來到台灣成家、養兒育女，把生命的一半奉獻給這塊土地的外籍配偶，一群最沒有辦法替自己大聲講話，但是最值得被看見的人而召開。



國民黨團表示，近來民進黨政府違反《“中華民國憲法”》、《兩岸人民關係條例》，惡意解職經合法選舉當選，具陸配身分的村里長。這是民進黨政客標標準準的雙標，蕭美琴、鄭麗君過去提案修正《“國籍法”》要取消外國人歸化“中華民國國民”的參政限制，以符合國際人權潮流，現在以《“國籍法”》曲解法令追殺、打壓迫害陸配。



林沛祥指出，“立法院”第8屆蕭美琴、邱議瑩、劉建國等人提案，鄭麗君連署的，“國籍法”修法提案文明確指出：“參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得被剝奪、干涉、限制。”主張應刪除“國籍法”第9、10條對歸化國民的參政限制，以保障人權、避免歸化者成為次等公民，並堅持台灣是尊重人權、相信平等的“民主國家”。



如今民進黨卻完全翻轉說，“外配參政可能是‘國安’



林沛祥反問蕭美琴，當年您主張保障歸化國民參政權，如今卻默許以“國安”為名排除陸配，到底哪個版本才是真的？反問鄭麗君，今天“行政院”以行政解釋推動限制陸配權益，你還支持當年的價值嗎？那當年你們支持“外國人歸化後不應限制參政權”的提案，是否也在危害“國安”？

