李乾龍邀藍委餐敘　傅崐萁曝會談3內容

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃偕華）中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍27日中午邀約國民黨“立委”餐敘，黨團總召傅崐萁會後受訪表示，包括軍購、總預算僵局、院版《財政收支劃分法》等議題都有談到，希望賴清德儘速推動朝野的和諧。他也強調，“國會”通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，軍人加薪只是其中一環。什麼事都可以商量，但“國會”通過的法律都要踐踏的話，對這樣的政權是不可能妥協的。



傅崐萁並強調，國民黨的大家是團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為所有基層百姓一起來發聲，完成該做的工作。



賴清德26日宣布未來8年投入新台幣1.25兆的“國防”特別預算，“行政院會”27日討論通過“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，將送“立法院”審議。傅崐萁表示，要充實“國防”當然要讓軍人能勇於捍衛家國，職業軍人扛槍上戰場，怎麼樣安身立命、安頓家庭，這樣的薪資在對比賴清德動輒把預算，現在已超過50%用在買武器的狀況上，到底買了這麼多的武器，什麼時候能夠交貨也不知道。



傅崐萁指出，賴清德目前為止都在政治操作，包括整個把“國家”推向戰火邊緣，推動兩岸和平的方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中的一種，熱愛和平要怎麼樣和平，方式非常多，但是不是衹有一種用武力解決。他強調，希望賴清德儘速推動朝野的和諧，國民黨今天的聚會讓大家團結在一起、鐵板一塊，國民黨所有政策都會群策群力，為基層百姓發聲，完成該做的工作，今天的聚會會非常地圓滿和諧。



國民黨團書記長羅智強則提到針對民進黨籍“立委”鍾佳濱對公投前一天放假的意見，羅智強也表示贊同，讓大家多放一天假，近日就會正式提案。他希望民進黨不會看到是羅智強提案，就表示反對。