統派團體：賴清德逢美必跪　將台灣推向戰爭

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／賴清德投書《華盛頓郵報》宣布將提出一項400億美元（新台幣1.25兆）的“國防”特別預算，緊接著昨日在府召開記者會說明要打造“台灣之盾”，並提到中國大陸以2027武統台灣為目標。台灣社會共好論壇籌備會、勞動黨、兩岸和平發展論壇、台灣地區政治受難人互助會、左翼聯盟等團體27日發表聲明痛批，賴清德逢美必跪，是把自己當成美國軍事戰略的魁儡，把台灣推向戰爭前線，把全體人民置於生存危機之中。



聲明指出，賴清德25日在《華盛頓郵報》以迎合美國印太戰略的語言，擅自承諾兆元軍購、GDP 5%軍費，違背“憲法”一中原則，公開將兩岸描述為“兩國”對抗，把台灣推入美國印太戰略的火線，這不是和平與社會韌性，是逢美必跪；不是民主，是背叛人民；不是守護台灣，而是把自己當成美國軍事戰略的魁儡，把台灣推向戰爭前線，把全體人民置於生存危機之中。



聲明表示，台灣民眾長期在低薪、房價壓迫、長照與醫療不足中艱苦生存，民生本就岌岌可危。然而“賴政府”卻選擇在此刻推動史上最大軍備暴衝，1.25兆軍購，再加上民進黨政府即將強推的相當於十兆台幣的對美貿易，以及美國高關稅，將直接衝擊社宅、長照、教育與社會安全網，使人民生活徹底崩潰。軍費凌駕民生，就是以人民未來為代價替外國軍火商服務；把公共預算投入軍工鏈，就是把人民的生存權往絕路逼。



聲明強調，賴清德不向人民報告，不向“國會”說明，卻先跑到美國媒體遞交政治投名狀。這種“華郵優先、人民最後”的政治行為，已經不是不透明，而是把人民主權踩在腳下。台灣人的血汗錢、台灣人的未來、台灣人的風險，被一個“總統”繞過社會、繞過“國會”、直接送入美國印太戰略機制裡。他的政治忠誠不在人民，而在外力；他的承諾不是給台灣，而是給華盛頓。台灣人民被排除在自己的命運之外，只被當成戰略工具與軍購財源。這種做法，是對人民主權最赤裸的踐踏，也是民進黨政府對台灣最深的背叛！



聲明表示，台灣不是美國的前線基地，更不是民進黨的政治賭桌。台灣百姓不是民進黨政府與美國霸權、軍火商的交易籌碼，孩子更不是印太戰略的砲灰。台灣人民沒有義務承擔這些後果，也沒有承諾過要跟著政權與外力一同冒險！

