雙城論壇2天1夜精簡版？蔣萬安：都有可能

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照) 中評社台北11月27日電／針對台北上海雙城論壇舉辦時間，台北市政府昨日表示已敲定在12月下旬舉辦。中國國民黨籍台北市議員柳采葳今日質詢指出，今年雙城論壇前波折很多，還有過去陸委會的一些小動作，是否會變成2天1夜的“精簡版”行程？對此，國民黨籍台北市長蔣萬安答詢表示，都有可能，時間長短不是特別重要。



蔣萬安今日下午赴議會專案報告，會前媒體詢問雙城論壇議題，蔣萬安表示，雙城論壇現在還持續跟上海方協調，有些行政細節還沒有定，如有進一步結論會再跟大家報告。



賴清德昨天宣布提高“國防”預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）“國防”特別預算。柳采葳今天詢問到台北市長蔣萬安，是否擔心會影響到雙城論壇？對此，蔣萬安表示，希望不會，就是聚焦市政交流，目前看起來是落在12月底舉辦，朝向他親自率隊前往，依照過去慣例進行。



蔣萬安說明，現在市議會總質詢時間，過去也有慣例是在12月舉辦，但目前還在跟上海方確認行程和行政上的細節，拍板後一定會跟大家說明。



柳采葳詢問，過去是三天兩夜，有信心還是按照這樣的規模？



蔣萬安表示，原則上希望依循過去慣例，但也要協調行政細節，彼此都能配合的時間，最重要是要能進行實質市政上的交流。柳采葳問，會不會因為之前的波折，或是陸委會小動作，變成兩天一夜精簡版？蔣萬安說，都有可能，時間長短不是特別重要，重要是有實質市政上的交流。



