賴武統說　張啓楷：今日烏克蘭　明日台灣

民眾黨委員張啟楷。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／賴清德26日主持“守護民主台灣‘“國安”’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，政府擬推新台幣1.25兆防務特別預算。雖然“總統府”後來緊急澄清，強調賴是指大陸以2027年做好武統的軍事“準備”為目標，但已引發軒然大波。對此，台灣民眾黨籍“立委”張啓楷今天受訪時示警，今日烏克蘭，可能是明天的台灣，請賴清德三思。



張啓楷今天接受中天新聞《“國會”大現場》訪問時表示，賴清德的“2027武統說”很嚴重，是因為狠狠打了美國總統特朗普一巴掌，特朗普過去說過，“只要特朗普擔任美國總統期間，大陸不會入侵台灣”。所以府後來緊急更正賴清德的發言。



張啓楷說，民進黨浪費的事情太多、弊案太多，導致明年政府要舉債將近3000億，而且不包括“國防”特別預算的1.25兆，那麼基礎建設和社會福利該怎麼辦？更嚴重是可能換不到和平。



賴清德昨天還強調，政府將在2030年前，讓“國防”預算達到GDP5%的目標。對此，張啓楷說，全世界超過5%的只有3個國家，分別是以色列、俄羅斯和波蘭，“台灣變成第4個耶？我們要走向這個戰爭的‘國家’嗎？”他痛批花了這麼多錢，變成凱子和盤子，把歷代以來全民努力的累積花掉了，“問題是你能夠要到和平嗎？”



他示警今日烏克蘭，可能是明天的台灣，要台灣引以為戒，請賴清德三思。