洪秀柱批賴玩命　籲和統談判兩岸長治久安

針對賴清德宣佈政府將推動1.25兆元的防務預算，前國民黨主席洪秀柱表示看法。（照：洪秀柱臉書） 中評社台北11月27日電／賴清德昨天在記者會上指中國將以“2027年完成武統台灣”為目標，表示推動1.25兆元的防務特別預算。前中國國民黨主席洪秀柱今日在臉書發文表示，賴清德現在的作為像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價，“那不是玩火，那是玩命”。因此，她呼籲賴清德以民進黨主席的身分宣布放棄“台獨黨綱”，試著重啟兩岸和平對話的大門，和平統一的談判是維持最大程度現狀及兩岸長治久安的道路。



洪秀柱今天在臉書發文表示，孩子鬧脾氣，總不能跟著鬧。這兩天，看著賴清德那一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵。



洪秀柱指出，賴清德大張旗鼓宣布要在2030年將“國防”預算推到GDP5%，在未來8年撒下1兆2500億元打造所謂“台灣之盾”，說北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。他的語氣，是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿“預約一場戰爭”就是一種負責任的成熟。



“台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？”洪秀柱認為，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以“台獨促統”的方式，把兩岸硬生生推往口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到“不得不動手”的理由。



洪秀柱表示，賴清德宣稱要捍衛“主權”，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰爭不是喊口號，戰爭是血、火，也是無法挽回的毀滅，這些大人的世界都懂，但賴清德現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。