鄭麗文批賴升高兩岸對抗　盼和平為最高優先

國民黨主席鄭麗文參訪基隆市中正室內兒童樂園。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月27日電（記者 張穎齊）針對賴清德提出2027中國大陸將武力攻台說，並推新台幣1.25兆元防務特別預算，中國國民黨主席鄭麗文27日表示，賴清德升高兩岸對抗、玩火，繼續製造恐怖、仇恨、要打掉雜質，仍再三呼籲賴清德三思，以和平為最高優先。



中國國民黨主席鄭麗文27日參訪基隆市中正區室內兒童樂園，國民黨籍基隆市長謝國樑、台灣民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳、基隆市議員宋瑋莉、何淑萍陪同，一起和小朋友同樂。



針對賴清德26日談話，鄭麗文回應，她之所以參選國民黨主席，正因未來3年是台海情勢最關鍵、也是最危險的階段，民進黨長期執政讓兩岸兵凶戰危，而賴清德26日在“總統府”的談話，更讓台灣民眾及國際社會高度不安。



她指出，賴清德提出2027攻台威脅、宣布天價軍購預算，完全無助於降低風險，民進黨才剛指控2028是否有和平選舉，賴清德卻先認證2028前可能發生武力衝突，這是台灣人民所樂見嗎？



她說，近日多國駐台代表都向她說，對台海局勢表達憂慮，國際社會希望降溫，包含美國總統特朗普致電日本首相高市早苗等互動，都釋出穩定訊號；唯獨台灣領導人卻在升高緊張，大家都想滅火，賴清德卻在點火、玩火，國際社會與台灣2300萬人都非常憂慮。