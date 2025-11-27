國民黨團：支持合理防務預算　拒當凱子

國民黨團召開“2027武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆! 財劃覆議！集權集錢！”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月27日電（記者 黃偕華）中國國民黨“立法院”黨團27日召開記者會，針對賴清德提出新台幣1.25兆的防務特別預算案，提問賴清德“真的要讓台灣變成下一個烏克蘭嗎？”，也質疑賴清德加起來2.2兆的天價“國防”預算，有沒有辦法就把大陸軍機趕到“海峽中線”以西？ 有沒有辦法恢復國民黨為台灣保住的海峽戰略縱深？



國民黨團重申，絕對會支持充實合理的“國防”預算和投資，但拒絕當凱子，會嚴審每一筆“國防”特別預算。針對台“行政院”版《財劃法》覆議案的立場很簡單，就是否決。



國民黨團上午召開“2027武統台灣？軍購武器未到貨！再花1.25兆！財劃覆議！集權集錢！”的記者會，由黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇出席。記者會開始前，出席成員先對香港宏福苑高樓大廈火災、死傷慘重表示慰問，並希望陸委會也能夠表達關切跟協助之意。



針對賴清德提出1.25兆的防務特別預算，羅智強問“真的要讓台灣變成下一個烏克蘭嗎？”，他說記得三年多前烏克蘭的戰事爆發，民進黨上上下下、每一個人朗朗上口說：“我們都是烏克蘭人。”如今看起來一語成讖，賴清德真的想要把台灣人變成下一個烏克蘭人！看看烏克蘭戰事發展到今天，美國拋出的28點協議，說穿了就是“投降協議”割地、限武、不能加入北約，這就是民進黨口中“我們都是烏克蘭人”的寫照。



羅智強指出，賴清德昨天上午非常高調以“2027年中共將武統台灣”作為記者會最重要訴求，告訴民眾要編列天價的1.25兆元“國防”特別預算。羅智強問賴清德，難道忘了在競選時告訴台灣人，“我當選台灣戰爭風險最低”，結果當選之後，竟然2027年就要打仗，中國大陸就要出兵武統台灣。



羅智強表示，賴清德昨天的記者會和臉書第一版貼文，都稱“中共2027年將武統台灣”，等於是賴清德斷言中國大陸2027年武統台灣，為何記者會後的新聞稿，居然否認賴清德此說法？羅智強說，賴清德連說過的話都可以否認，說到底，2027年到底會不會打仗？台灣將會成為下一個烏克蘭？



羅智強指出，國民黨一向主張該有的戰備不能少，但該投資的和平也需要，這才是台灣生存發展、安身立命之所在。國民黨執政時期“國防”預算一年3000億元，今年“賴政府”送到“立法院”的總預算當中，“國防”預算高達9400億元，是國民黨執政時期的3倍；現在還不夠，還要再增加1.25兆，總額達2.2兆元，這是何其天價的“國防”預算！

