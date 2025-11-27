陸配徐春鶯涉詐欺等案　新北檢聲請羈押

台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／曾被台灣民眾黨計劃納入不分區“立委”提名名單的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，因涉觸犯詐欺等案，遭新北地方檢察署聲請羈押。檢方表示，同案被告還有數人已被檢方諭令交保候傳，而徐春鶯被聲押，新北地院正在審理，裁定後對外說明。



出生於上海的徐春鶯擁有復旦大學企管系學歷，1993年嫁來台灣，於2000年取得“中華民國”身分證，2016年後以台灣新住民發展協會理事長身分活躍於兩岸，積極爭取陸配在台公民權益。



民眾黨前主席柯文哲於2023年原本有意將徐春鶯列入2024民眾黨不分區“立委”候選人名單，後因背景和言行引發輿論爭議而作罷。



新北檢在偵辦後於今晨聲押禁見徐春鶯，並送新北院開庭，同案另有多名共犯訊後交保。



據瞭解，徐春鶯疑似還涉其他敏感罪嫌，但目前檢方尚未說明，僅能確認並非天擎吸金案。



2021年未上市公司“天擎生物科技”宣傳公司擁有提煉治療癌症的化療藥物“紫杉醇”關鍵技術，並以此假增資、真賣股，吸金上億元。檢調單位偵辦後，依違反《證券交易法》等罪對公司負責人侯君鍵提起公訴；而當時徐春鶯就是公司的監察人，遭外界質疑同樣涉及不法。對此，徐春鶯曾回應，當年只是幫朋友掛個名而已，否認犯行。