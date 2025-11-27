鄭麗文基隆半日遊　團隊隨行拍攝打造新形象

基隆市長謝國樑請國民黨主席鄭麗文品嘗美食，左起謝國樑、何淑萍、邱佩琳、鄭麗文、宋瑋莉。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月27日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文27日到訪基隆市，與國民黨籍市長謝國樑、台灣民眾黨籍副市長邱佩琳、國民黨籍“立委”兼基隆市黨部主委林沛祥等人在基隆半日遊。在謝國樑安排下與小朋友互動、大啖美食，而鄭麗文的青年新團隊也在旁拍攝視頻，要打造國民黨新主席新氣象。



鄭麗文到訪基隆市，謝國樑安排鄭麗文參訪基隆中正區室內兒童樂園、品嚐“美有計劃Café”輕食甜點網美餐廳，行程安排偏向親民、休閒風。



謝國樑熱忱歡迎下，迎接鄭麗文到室內兒童樂團參觀，並與現場許多小朋友開心互動，讓鄭麗文瞭解基隆市的婦女幼兒政策，隨後到網美餐廳用餐，推廣基隆美食。邱佩琳、國民黨籍基隆市議員宋瑋莉、何淑萍等全程陪同。



而整個過程中，鄭麗文的青年新團隊5、6名年輕男女也緊緊跟隨，包括國民黨文傳會副主委林益諄、新媒體主任王安國等，其中林益諄即為基隆市前議長宋瑋莉的兒子。而謝國樑的市府青年團也跟隨。



林益諄、王安國全程幫鄭麗文、謝國樑等人猛拍視頻，足見鄭麗文為深入推廣國民黨年輕氣象，深知短視頻的重要性，除了推銷鄭麗文的親民作風，也一起為謝國樑、林沛祥等人行銷基隆。



現場氣氛歡樂，謝國樑更招呼記者一起用餐，鄭麗文與兒童樂園的小朋友、餐廳的客人們，熱情互動合影。值得一提的是，林沛祥才剛從台北的“立法院”趕回基隆，即為了一起招待鄭麗文，展現基隆的溫暖與團結。