何思慎：特朗普訪華前應會磨合出一中說法

輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普24日主動致電中國國家主席習近平，事後美方發文未提台灣。輔仁大學日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎接受中評社訪問表示，特朗普顯然不想用中美之間無解的台灣問題，打壞現在趨於緩解的中美關係。



何思慎說，中美在明年4月特朗普訪華前，應會磨合出雙方都能接受的“一中政策”說法，有2議題可能會成為溝通重點，一是美國國務院網站今年2月刪除“不支持台獨”字眼，特朗普要不要恢復？二是“台灣主權未定論”這句話，美國要不要收起來不講了？



中美元首10月30日於韓國釜山會晤，特朗普事後證實會晤中完全未提台灣。特朗普24日主動致電習近平，習近平強調，“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”，但特朗普事後的發文，再度未提台灣。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所碩士、博士，曾任東京大學東洋文化研究所客座研究員，現為當代日本研究學會副會長、輔大日文系教授兼日本暨東亞研究中心主任。



何思慎接受中評社訪問表示，習特通話顯然彼此劃的重點並不一樣，雖然台灣問題是中美關係中的問題，但實際上也是無解，顯見美國不想用這個無解的問題，去打壞現在的中美關係。特朗普是想在中美貿易戰、經濟戰、科技戰中，尋求雙方關係的緩解。



何思慎說，雖然如此，但若明年4月特朗普要訪華，美國還是得就台灣問題上，給中國大陸一個說法，否則大陸對於特朗普訪華一事將有顧慮，或是其他想法。從日本首相高市早苗的“台灣有事”事件，從中日元首會晤互動，再到國會答辯出狀況，都已讓大陸有所警覺，既然特朗普要訪華，大陸以國事訪問接待，總不能特朗普返美後，又說一些讓北京下不來台的話，大陸一定會有所應對。中美在明年4月特朗普訪華前，應該會磨合出一個雙方都能接受的“一中政策”說法。