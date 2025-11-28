中評關注：謝國樑力挺鄭麗文　藍白合樹典範

左起基隆市長謝國樑、議員何淑萍、副市長邱佩琳、國民黨主席鄭麗文、前議長宋瑋莉。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆11月28日電（記者 張穎齊）2026地方大選在即，中國國民黨主席鄭麗文27日到訪基隆市，與國民黨籍基隆市長謝國樑、台灣民眾黨籍副市長邱佩琳、藍委兼基隆市黨部主委林沛祥等人在基隆半日遊。謝國樑、鄭麗文過去就頗具交情，而在全台唯一藍白合模範區的基隆市，謝國樑也精心安排、給足溫暖與團結氛圍，至於其他縣市如何？有待觀察。



回顧2022地方選舉，基隆市是首個、也是迄今唯一藍白合小內閣模範區，謝國樑過去在與民眾黨前主席柯文哲、時任不分區“立委”邱臣遠的積極協調合作下，成功完成藍白配，民眾黨籍邱佩琳擔任基隆市副市長。而謝國樑自2022以來，就是積極推動藍白合作倡議的藍營首長。



此外，謝國樑更是在今年大罷免前，去年就是第一位遭到民進黨側翼團體發動罷免案的縣市長，足見民進黨對於基隆市藍白合的憂慮以及裂解意圖。而謝國樑與鄭麗文除了是以前先後“立法院”時的老朋友之外，鄭麗文也在去年擔任守護謝國樑基隆小組的召集人，屢屢幫謝國樑站台、反惡罷助陣。鄭麗文更自曝，過去當國民黨文傳會主委時，就專門送基隆美食“李鵠酥餅”給各地方黨部。



由於鄭麗文甫上任，從黨主席選舉前後，都遭黨內部分人士質疑太前衛、過於積極兩岸和解交流，使得不少人對鄭麗文總是“保持距離”。而鄭麗文自當選後，23日首拜訪的首長是自己雲林娘家的縣長張麗善，27日第二站則選擇了對鄭麗文相當善意的基隆市長謝國樑。



鄭麗文來訪基隆市，從參訪室內兒童樂園到品嘗網美美食餐廳，皆為謝國樑親自安排並自掏腰包，用婦女幼兒政策、與小朋友的互動、推廣青創美食，都希望切合鄭麗文特質，強打新主席的婦女、親子、活力氣象，更邀請邱佩琳以及從台北市“立法院”趕回來的林沛祥等人與會。而鄭麗文任用的國民黨文傳會副主委林益諄，即為國民黨籍基隆市前議長宋瑋莉的兒子，專攻短視頻、青年議題，同時也是隨行秘書之一。

