藍委嗆2027非提款密碼　嚴審防務預算

針對賴清德宣布將提出1.25兆的“國防”特別預算，藍委馬文君表示必須嚴審。（照：馬文君臉書） 中評社台北11月27日電／針對賴清德26日提出新台幣1.25兆元防務特別預算，並指中國“以2027年完成武統台灣為目標”，但在臉書發文修改成“以2027年完成武統台灣的準備為目標”。對此，中國國民黨籍“立委”馬文君提出質疑，為什麼賴清德會對戰爭時間表這種事信口開河？因為過去幾年，“國防部”就是這樣一騙再騙，把2027年大陸“攻台”，用來恐嚇，用來情勒，用來欺騙百姓，用來搬“國庫”的錢！



馬文君批評，2027簡直成了“國庫”提款密碼，讓民進黨這個敗家子予取予求。1.25兆元，一定要嚴審！



馬文君今天在臉書發文指出，2019年軍方就說為了因應解放軍軍事現代化的“跳躍式成長”，預判空軍機隊將在2027年喪失優勢，所以編了2000多億元特別預算要採購F－16V，至今一架都沒到貨。



馬文君續指，2020年軍方又說解放軍2027年會攻台，所以必須採購魚叉反艦飛彈才能殲滅七成的解放軍登陸船團，隔年編列800多億元預算，嚴重排擠“國造”雄二，天弓三，天劍二等計劃，結果至今也沒到貨。



馬文君表示，這些年只要哪筆預算有爭議，“國防部”就搬出2027年中共攻台論，不能質疑，不能討論，不能拖延，誰質疑，誰討論，誰拖延，誰就是讓“國軍”來不及應對2027中共攻台。結果，每一筆預算都如數如期通過，應該要交貨，應該要成軍的武器裝備卻沒到貨，中共攻台又不急了？



馬文君批評，2027簡直成了“國庫”提款密碼，讓民進黨這個敗家子予取予求。以前是軍方，現在連賴清德本人，都下來騙！真的夠了！



馬文君說，民眾不反對，當然我也不反對厚植“國防”實力，但民眾不會接受浮編亂編，更不會接受徇私舞弊，貪贓枉法。1.25兆元，一定要嚴審！