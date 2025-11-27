藍議員憂雙城論壇卡關　蔣萬安：12月底舉行

國民黨台北市議員李明賢質詢台北市長蔣萬安。（照片：台北市議會直播頻道） 中評社台北11月27日電／台北上海雙城論壇預計於今年12月底舉行，陸委會副主委梁文傑近日表示陸委會站在協助角度，目前看來成行沒有問題。但中國國民黨籍台北市議員李明賢今天在議會質詢表示，執政黨是否又會搞小動作“卡關”？對此，國民黨籍台北市長蔣萬安回應，台北市府目前規劃12月底舉行，但確定日期還在跟上海方確認，仍有一些包括行程和行政作業上的細節，最後確定拍板市府一定會跟大家說明。



李明賢27日於台北市議會市政總質詢指出，雙城論壇即將於12月下旬舉行，梁文傑說站在協助角色，台北還要再送件申請，但他質疑，梁文傑話講得很漂亮，但是去年上海市台辦來台北市，共6人申請卻僅有3人通過，包含上海市台辦副主任李驍東沒辦法來，以及兩個事務人員都被拒絕，李明賢憂心，陸委會會不會又使小動作，讓雙城論壇無法如期登場？



蔣萬安回應，他當然不希望被取消，他還是期望維持了15年的雙城論壇可以持續舉辦下去，因為論壇就是城市之間的交流，都是討論市政的議題。前年他也是率隊到上海去，去年上海市副市長來，今年輪到台北市府再去，今年是規劃12月底，他還是希望可以由他親自率隊前往，按照過去的慣例進行。



李明賢追問，論壇時間是否已確定？蔣萬安表示，大概落在12月底，確定的日期還在跟上海方確認，還有一些包括行程和行政作業上的細節，最後確定拍板一定會跟大家說明。



李明賢提醒，民進黨過去會做一些小動作，但梁文傑自己擔任台北市議員時，也曾以公費隨同前台北市長柯文哲參加雙城論壇。他問如果公費抽籤出團，蔣會鼓勵議民進黨議員參加雙城論壇嗎？