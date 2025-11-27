龔明鑫：10萬架無人機讓台廠練兵

龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／針對台灣無人載具的需求，台“經濟部長”龔明鑫表示，軍方規劃採購5萬架軍用無人機，加上跨部會提出5萬架商用無人載具，總需求高達10萬架的規模足以讓本土台廠練兵。



賴清德26日宣布，政府將提出8年期的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”及預算，上限暫匡新台幣1.25兆元。“行政院”院會今天也通過這項特別條例草案，將送“立法院”審議。“國防”產業作為此波投資重心，其中又以無人機、無人船等無人載具需求最受矚目。



龔明鑫26日在出席“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會中，以“發展‘國防’產業現況與展望”進行簡報指出，提升“國防”支出不僅可強化戰力，也能帶動產業升級、創造經濟效益，是未來台灣重要的產業新引擎。



對於無人載具的需求，龔明鑫表示，以整體“國防”產業而言，包括軍工產業，本身就是台灣五大信賴產業重要的項目之一，其範疇涵蓋陸海空“國防”裝備，並延伸到太空和資安的新興領域。資安產業主要是由“數位發展部”來主政，而“經濟部”則負責“國防”產業的部分，聚焦於五項產業，包括偏向軍用的航太、船艦製造，偏向商用的無人機、船等無人載具、機器人（狗），以及銜接國際建立供應鏈能量的衛星產業。



針對台灣的無人載具製造潛力，龔明鑫特別表示，現在各界要求非紅供應鏈，較不喜歡中國大疆，因此給了台灣非常大的機會，因為台灣的製造能力、它系統整合能力非常強。



龔明鑫說，經過幾次與“國防部”共同合作軍用商規無人機原型機開發，或者組成260家的海外商機無人機聯盟，以及“行政院”已核定的無人載具統籌型計劃，跨部會5萬訂單加上“國防部”5萬軍用訂單，10萬台可以讓台灣廠商練兵，有時機就可以擴展到國際市場。



龔明鑫指出，目前已經逐漸有成效，“國防部”3千多架已經釋出，代表（廠商）已經達成“國防部”要求、合規了，而事實上台灣也已打入美國第一大無人機廠商Skydio、全球第二大無人機廠商Parrot（法）形成合作的供應鏈關係，迄今訂單達38億元。除此之外，整機部分已經有中東歐、美國、波蘭以及捷克等國訂單，代表台灣已經有無人機的能量，現在是要從基礎開始擴展。