瑞幸咖啡來台！龔明鑫：餐飲業未禁陸資

大陸連鎖品牌瑞幸咖啡全球有近3萬家門市。（中評社） 中評社台北11月27日電／有“中國咖啡一哥”之稱的瑞幸咖啡12月將來台開店，透過彰化翁家的“順昱控股”以品牌代理方式引進。台“經濟部長”龔明鑫27日受訪表示，台灣餐飲業並沒有禁止陸資，如果透過代理商引進，會注意是否符合相關規範。等它營業，會主動去了解一下，它的資金來源是否合規。假設都符合，就尊重它的商業行為。



擁有近3萬家門市的瑞幸咖啡進駐台北的消息曝光後引發熱議，第一家門市將座落在台北市南京東路三段，隔壁就是星巴克，官網上更強調，將在12月開出台灣首店，接下來也會在台灣主要城市展店布局。



媒體報導，龔明鑫說，餐飲業並沒有禁止陸資，但必須按照相關規定申請，現在還沒有接到瑞幸申請。如果它用代理方式引進，我們也有代理相關的規範，“經濟部”會密切注意是不是符合規範。



由於順昱控股在官網上菜單已經秀出瑞幸咖啡字樣跟標誌，代理行為明顯。龔明鑫說，由於瑞幸現在還沒有真正營業，營業後會去了解一下，包括他的智慧產產權的授權狀況。也會主動去了解代理商情況，例如資金來源，照理是順昱要付給這個品牌廠商錢，而不是它拿品牌商的錢，這還要了解一下實際運作狀況。



瑞幸如真的進來，是否壓縮或擠壓到本土咖啡業者？龔明鑫回應，如果都符合相關法律，就尊重它的商業行為。台灣本來就是一個開放的市場，我們有全世界的飲食，像日本料理、美國餐飲，星巴克、麥當勞，我們都歡迎，如果是符合相關法律的話。