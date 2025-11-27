金門消防攜手旅宿業演練防災　打造安全環境

金門縣消防局26日攜手浯江大飯店辦理“自衛消防編組演練暨災害搶救組合訓練”。(金門縣消防局提供) 中評社台北11月27日電／為強化旅宿業防災體系，並提升員工面對突發事故的應變能力。金門縣消防局第一大隊26日攜手浯江大飯店，共同辦理“自衛消防編組演練暨災害搶救組合訓練”，現場結合情境模擬、部門編組演練及新式救災器材操作示範，藉由實作與科技並進的方式，全面提升飯店整體防救災能力，並強化消防人員在高風險環境下的判斷能力與安全意識，展現消防單位與業者攜手打造安全環境的決心與專業。



消防局說明，此次演練模擬飯店於夜間疑似因房內行動電源起火，火勢延燒至鄰近客房及走廊，並沿著管道間迅速蔓延，室內濃煙造成建築物內能見度劇降。火警初期由飯店員工啟動自衛消防編組迅速執行通報、滅火與疏散機制。隨後救災單位金城、金寧分隊及第一大隊到場。共計動員警義消約30名、各式消防車10輛、救護車1輛，執行全面救援與戰術部署。



消防局表示，為使搶救人員熟悉新式垂直吊掛器材的操作技巧與團隊協調程序，特別模擬消防員因救災環境的低能見度、危險性及不確定性，於電梯井口位置踩空墜落。受困人員除實施消防人員自救程序外，並由指揮官派遣救援小組架設AZ三腳架實施搶救工作。另為強化火場指揮效率、提升搶救成效，並避免消防人員承受過度工作負荷，亦加入“R．E．H．A．B 災害現場後勤照顧機制啟動流程”演練，以應對日益複雜的救災型態。



第一大隊長董必文強調，“安全是最大的利潤，防災是最基本的責任”。位於金城核心的浯江大飯店秉持安全至上理念，持續強化防災設備與人員訓練，並積極配合消防單位推動自衛消防編組、緊急應變演練與防火管理，全面提升員工應變能力，確保旅客住宿安全。未來將持續與各事業單位密切合作，定期辦理防災演練，深化員工對災害特性與設備操作的熟悉度，全面提升危機意識與應變能力，持續守護民眾生命財產安全。