陸配徐春鶯涉反滲透法等遭羈押　民眾黨聲援

陸配徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北11月27日電／陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今天因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北地檢署聲押禁見，新北地院裁定徐涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。對此，台灣民眾黨表示，在釐清事證前，任何“國民”之合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。



由於徐春鶯目前仍有台灣民眾黨新住民委員會主委身份，過去也曾擬被民眾黨列入不分區名單但後作罷，讓此案格外敏感。



陸配徐春鶯涉犯詐欺等案，遭新北地檢署昨指揮“調查局”台中市調查處搜索約談，訊後被聲請羈押禁見，新北地院今天裁定徐涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。



新北地院訊問並參酌檢察官所提出的相關事證，認徐春鶯涉違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。



身為陸配的徐春鶯也曾遭民進黨質疑是否為中共黨員、“雙重國籍”，甚至被指涉入統戰團體，風波不斷，如今她再涉及詐欺案件，遭新北檢聲押禁見獲准，同案還有多名共犯交保。據了解，光詐欺罪名尚不足以聲押一名可能出任不分區“立委”的對象，徐春鶯還涉犯反滲透法，至於確切罪名仍有待檢方進一步說明。



民眾黨表示，本黨新住民委員會主委徐春鶯遭收押禁見，台灣為法治“國家”，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於“無罪推定”原則，在相關事證釐清之前，任何“國民”之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。



民眾黨表示，針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，本黨將密切關注後續發展。籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

