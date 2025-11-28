李樑堅：台灣人民要和平生存　賴清德想清楚

義守大學財金系教授李樑堅。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）今年台北上海雙城論壇可望12月下旬舉辦，另一方面賴清德提新台幣1.2兆“國防”特別預算打造台灣之盾。義守大學財金系教授李樑堅向中評社表示，雖然兩岸關係緊張，但還是要讓兩岸交流不至於中斷，兩岸關係逼那麼緊，絕非幸福的所在。而擴大經費的支出就會排擠其他預算，執政者應該要瞭解人民的期許與盼望是要和平生存。



李樑堅，成功大學管理學博士，曾任義守大學行政副校長、高雄市政府財政局長，現職義守大學財金系教授。



針對台北上海雙城論壇舉辦時間，台北市政府26日表示已敲定在12月下旬舉辦。但“賴政府”執政兩岸關係差，會怎麼看今年舉辦雙城論壇的意義與效果？



李樑堅表示，第一，政府是啟動交流的一方，應該讓它不要終止，還是保持互動的關係。至於談的問題能不能夠深入，那就再說。他認為城市交流有一個活力，讓兩岸交流不至於中斷，還是有某種程度維繫兩岸一定的熱度。



李樑堅表示，第二，城市與城市的對接、互動，台灣不能置身於外，這本來就是正常化的運作，把正常化的城市交流運作，變成政治化，這樣就不太合理。台灣城市都會與日本、東南亞國家、美國等締結姊妹城市，彼此友好地發展與分享。



李樑堅表示，透過城市交流讓城市發展得到創新的想法，都是城市發展好的所在，不應該阻擋，阻擋沒有意義。城市交流的重點是把好的東西引回來，再來就是透過人民的互動，建立更緊密的互動關係，會讓台北市的發展視野與格局更好。



對於今年雙城論壇釋出正面訊息，李樑堅表示肯定與正面看待，不過，他認為比較可惜的還是兩岸觀光，這塊要由台旅會與海旅會去談，目前尚未看到正面訊息，現在陸客只能進行小三通到金門而已，延伸旅遊到台灣本島的部分並未開放。

