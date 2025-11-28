鄭旗生：賴拋武統時間表　試圖挑起台海波瀾

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）針對賴清德拋出“2027北京武統台灣”時間表，並宣示追加新台幣1.25兆元防務特別預算，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，賴清德炒作2027年“武統論”，一方面是在與美國唱和，一方面對內製造恐慌，販賣“芒果乾”（“亡國感”）。賴試圖挑起台海波瀾，迫使美國表態，最好兩岸2027真的開戰，賴當局甚至可以順勢宣布進入緊急事態，鞏固政權。



不過，鄭旗生研判，在中美領導人逐漸取得共識之下，賴清德的策略難以得逞，因為美國總統特朗普並不希望與中國衝突，從特朗普處理中日爭端的做法即可見端倪，加上中日領袖近期已多次通話、會面，相信已互相設下護欄，可以發現，對於民進黨政府的做法，中國大陸也沒有過於激烈的反應，對美國而言，台灣只要繼續扮演“進貢者”的角色，在美方沒有支持及背書的情況下，也激不起漣漪。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



中日關係因為高市早苗的“台灣有事”說引發波瀾，特朗普於北京時間24日晚間致電中國國家主席習近平，25日上午再打電話給高市早苗溝通，雖然高市對外稱未提到台灣問題，但26日出席日本在野4黨領袖黨首會談時，高市對台灣議題態度趨於保守，公開稱，日本已在《舊金山和約》放棄所有權利及權限，“沒立場認定台灣的法律地位”。此外，關於“存立危機事態”的認定，高市也改口，“將依據實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報來判斷”。



賴清德在日本出現轉向後，先是投書《華盛頓郵報》感謝特朗普，同時召開“守護民主台灣‘國安’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆元防務特別預算，並宣示軍費佔比目標要達到GDP的5%。

