民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。（中評社 資料照) 中評社台北11月27日電／曾一度被列為不分區“立委”的台灣民眾黨新住民委員會主委徐春鶯昨被檢方約談，新北地院今下午5時許裁定徐涉嫌違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌羈押禁見。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡27日在臉書發文表示，賴清德假借“國安”之名，行政治迫害之實，陳智菡提醒陸配，台灣對你們來說不再安全了。



陳智菡表示，當碰到兩岸婚姻問題、青年交流、陸籍新住民權益保障時，很多人第一個會找到徐春鶯，因為她非常熱心又溫暖，嫻熟兩岸交流事務，數十年來，她勞心勞力讓更多新住民能和她一樣在台灣成家立業，她記得徐春鶯告訴過她，徐春鶯是自由戀愛認識了台灣的先生，嫁來台灣，孩子們也都在台灣成長。



陳智菡說，如今，當賴清德的“國安”行動方案山雨欲來，徐春鶯搶先一步因為＃反滲透法第4條遭到羈押禁見，羈押理由還提到她曾在大選幫忙候選人站台。好可怕的事由，賴清德要不要乾脆昭告天下，你的“國安”紅線就是不准支持在野政黨，要不要乾脆點名下一個要查的又是柯文哲。



陳智菡強調，身為一個台灣人，看到台灣的“總統”，毫無民胞物與的胸懷，假借“國安”之名，行政治迫害之實，心情真的很沈重，我們也要大聲的提醒，從中國大陸入籍的新住民朋友們：台灣對你們來說不再安全了，請千萬小心！