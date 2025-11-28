“人肉驗收”！藍議員許采蓁轟陳其邁別做表面

國民黨籍高雄市議員許采蓁27日下午進行市政總質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員許采蓁27日質詢表示，新竹棒球場與高雄星光水岸公園，都搞出人肉驗收的爭議，她批綠營兩個五星市長有樣學樣，都做表面功夫，要民進黨籍高雄市長陳其邁只剩下一年任期，好好做事，別學“新竹小智”。



高雄市議會正在進行第4屆第6次定期大會，許采蓁27日下午進行市政總質詢，針對高雄星光水岸公園10月完成改造並開放試營運，卻害許多孩童打滑摔倒，她當面痛批陳其邁草率行事搞出“8萬民眾、小朋友一起用人肉幫市府驗收公園”的事件。



許采蓁更舉出新竹棒球場在2022年啟用後，因品質問題導致多名球員受傷，球場隨即封閉。後續調查發現球場土壤、排水等未達職業標準，甚至在外野挖出工程廢土，導致該球場成為球員“肉身測試員”的驗收爭議，



許采蓁諷刺，民進黨籍前新竹市長林智堅與陳其邁都某雜誌被評選為“五星級的縣市首長”，卻有樣學樣、一脈相承，新竹市讓球員“肉身測試”，高雄市也弄出“人肉驗收”。



許采蓁強調要求必須要辦理正式驗收，她要求市府提供高雄星光水岸公園的經費表、竣工圖、各次驗收的會議紀錄但卻遭市府回覆無法提供會勘紀錄。她再度痛批市府藐視議會、規避民代監督。



陳其邁答詢時表示，這工程是在10月21日點交，24日到26日三天開放市民來體驗，按照公共工程慣例，拿到使用照就是所謂驗收，前面的時間是屬於試營運的階段，這些缺失也會收集相關意見。由於許采蓁不滿意答覆，中途就要求陳其邁中斷答詢。