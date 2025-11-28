宋子正：台若無限制向美軍購　遲早會被掏空

台灣退休外交官宋子正。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月28日電（記者 盧誠輝）賴清德26日召開記者會提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，擬推新台幣1.25兆軍購特別預算。台灣退休外交官宋子正接受中評社訪問表示，台灣若再這樣無限制向美軍購，遲早會被掏空，到時候晶片沒了，錢也沒了，美國就會拍拍屁股走人了。



宋子正，淡江大學法文系學士，曾任駐乍德代表，亦曾派駐盧森堡、剛果、尼日爾、比利時、法國等地，2019年退休。



賴清德日前投書《華盛頓郵報》感謝美國總統特朗普，提出台灣將編列400億美元追加防務預算，26日進一步召開記者會親自宣示台灣軍費2026年要超過GDP 3%、2030年要達到GDP5%，並提到中國大陸以2027“武統台灣”為目標，所以預計在2026至2033年要投入新台幣1.25兆元經費，建構包括“台灣之盾”在內的先進防衛作戰體系。



宋子正指出，就算台灣錢真的淹腳目也不能這樣亂花，因為台灣向美軍購買的都是一些美國不要或淘汰下來的武器，要不然就是付了錢卻不到貨，所以若台灣再這樣無限制地向美軍購，遲早會被掏空，到時候晶片沒了，錢也沒了，美國就會拍拍屁股走人了。



宋子正認為，台灣對美國來說只剩下利用價值，美國只想利用兩岸緊張關係來從中牟利，想辦法繼續維持世界霸權的地位，尤其是在特朗普當政後，美國眼中更是只有利益，台灣若一再地任由美國予取予求，最後只會把台灣的前途給斷送掉。



他提到，自從特朗普向全球發動無差別式關稅戰後，台灣就開始任由美國宰割，一下要求台積電擴大赴美投資設廠，一下又要台灣協助美國打造“類科學園區”，美國要的不只是台灣晶片，還要台灣的錢，現在又不斷要求台灣提高軍費來向美國軍購，根本就是想掏空台灣。

