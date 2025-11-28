邱毅：賴清德提特別預算是一套政治組合拳

邱毅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月28日電（記者 張嘉文）賴清德26日主持“守護民主台灣‘“國安”’行動方案”記者會，提到為因應大陸以2027年完成“武統台灣”為目標，政府擬推新台幣1.25兆防務特別預算。前“立委”邱毅向中評社表示，賴此舉是以戰爭敘事包裝的政治工程，既討好美國，也留下龐大斂財空間，更跨越任期綁住下一任政府財政。



他強調，若從制度面出發，中國國民黨新任主席鄭麗文的底線，最多只能同意整體預算的四分之一，也就是賴任期內可動用的部分，此為國民黨最寬鬆的退讓空間。



邱毅指出，賴清德將編列1.25兆理由建立在“大陸可能於2027年武統”的說法。但這項訊息來自美國智庫與部分退役將領，並非任何大陸官方表態。台灣政府未掌握具體證據，卻以此作為重大“國安”政策基礎，難以自圓其說。他質疑，賴清德刻意利用外部訊息製造戰爭焦慮，使龐大預算合理化，其政治動機明顯多於“國防”實質需求。



邱毅表示，此次特別預算橫跨八年，從2026編到2033，金額超過兆元，但賴清德任期只到2028年5月20日，後續是否仍掌權完全未知。他批評，賴現在先替未來政府決定龐大財政支出，等同預支國家資源，不但不符憲政精神，也與所有民主制度運作原則背道而馳。“2028年之後的施政本就不屬於他，他憑什麼預先綁死2033年的預算？”

