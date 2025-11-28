波頓示警：特朗普或為美中最大交易犧牲台灣

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（照：府方提供資料照） 中評社台北11月28日電／美國前國安顧問波頓（John Bolton）近期接受《經濟學人》專訪警告，台灣人“確實該感到害怕”，因為特朗普很可能為了與中國達成大規模交易而犧牲台灣利益。



波頓是美國總統特朗普第一任期的國安顧問。



《經濟學人》22日刊出的訪問中，波頓透露特朗普自第一任期便將“與中國達成史上最大交易”視為目標，對更廣泛的地緣政治與軍事戰略考量毫無興趣，“他只專注於那筆交易”，已成為特朗普對外政策上最大的執著。



針對台海局勢，波頓提及特朗普過去曾以麥克筆筆尖比喻台灣，並以整張堅毅桌比喻中國的說法，認為這暴露特朗普對台灣戰略價值的誤解，更代表特朗普一旦認為有必要，“會把任何東西拿去交換”。



針對華府流傳一項說法，認為台灣沒有成交易籌碼，是因中國大陸不願開出足以讓特朗普宣稱“史上最驚人回報”的交換條件，因此暫時安全，這種說法是否足以讓人安心？波頓回應，相關說法不可信，因特朗普傾向以自身想像、憑空捏造取代現實，即便在貿易談判中出賣台灣，也可能對外宣稱是勝利，這就是問題所在。



華爾街日報引述知情日本官員指出，特朗普不希望因台灣問題的摩擦，危及“習特會”達成的美中關係緩和，其中包括北京承諾增加採購美國農產品。美方人士表示，特朗普與高市通話時，建議她談及台灣時放緩語氣，並指出特朗普已被告知高市在國內政治的限制，也瞭解她不太可能完全收回激怒北京的言論。



分析家表示，特朗普先和習近平通話再打給高市，通話順序可能反映特朗普為了維護美中貿易關係，願意在核心地緣政治議題上限制盟友的爭議立場。