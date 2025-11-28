陸配徐春鶯遭羈押　吳子嘉：故意要搞柯文哲

陸配徐春鶯。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯27日因涉詐欺、銀行法、反滲透法等，犯罪嫌疑重大遭新北地檢署聲押禁見，新北地院裁定徐涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日在網路節目指出，徐春鶯遭羈押禁見，可說是“項莊舞劍，意在沛公”，有相當程度的故意要搞柯文哲。



吳子嘉27日在網路節目《董事長開講》表示，他感到莫名其妙。這兩天民眾黨前主席柯文哲要出來了，柯要重出江湖，他這個機會點非常好。因為賴清德需要有民眾黨8席“立委”的支持，才能順利通過“立法院”預算的審查，所以他認為，賴清德這時候應該對柯文哲非常好才對，怎麼突然間把柯文哲或民眾黨“立委”黃珊珊的朋友收押禁見，這示好的方式很奇怪。



吳子嘉接著表示，徐春鶯案是2022年的事情，3年前的老案子，現在把她收押禁見。新北檢、“調查局”台中市調處辦這種案子，要辦3年嗎？很明顯的不可能辦3年，他質疑是故意在搞柯文哲、民眾黨，哪裡是辦案，這是庫存。



吳子嘉更質疑，為什麼早不抓？現在才要抓徐春鶯。因為柯文哲要出來了，所以有相當程度的故意要搞柯文哲，不能說司法迫害，但是故意挑這個時間，他覺得是“項莊舞劍，意在沛公”，態度太明確了。柯文哲還沒出來，12月才要復出，就發生這事，他先幫民眾黨申個冤。