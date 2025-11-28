英智庫分析師：台戰略目標應延緩解放軍攻勢

賴清德26日宣布1.25兆新台幣防務特別預算。（照片：賴清德臉書） 中評社台北11月28日電／經濟學人智庫（EIU）首席分析師馬羅（Nick Marro）在27日播出的“消費者新聞與商業頻道”（CNBC）訪問中表示，華府長期敦促台北採取不對稱作戰，以“刺蝟戰術”延緩解放軍攻勢，因台灣在常規軍力上“根本無法與中國匹敵”。因此關鍵目標並非擊退攻勢。而是延長可抵禦的時間，使盟友在衝突爆發後有足夠時間介入。



他警告，台灣即便“矽盾”仍具效力，但過度依賴半導體與AI，一旦科技景氣下行，經濟將遭受毀滅性衝擊，進一步削弱整體安全韌性。



馬羅強調，華盛頓特區的政策人士長期以來都強烈支持台灣採取“不對稱武器”的防衛策略，就是以“刺蝟戰術”抵擋陸方攻擊。但台灣“在軍事實力上根本無法與中國匹敵”，因此關鍵目標並非擊退攻勢。而是延長可抵禦的時間，使盟友在衝突爆發後有足夠時間介入。從純粹的地緣戰略角度來看，這樣的戰略才是關鍵所在。



主持人問到，台灣向來以大量軍購著稱，但所買的武器“看起來很閃亮，在遊行中很吸睛”，卻“未必真的能保衛台灣”。他指出，華府有許多倡議人士非常願意協助台灣強化武裝，並詢問台灣在什麼程度上可能因此調整軍備方向。



馬羅說，台灣明年的“國防”預算已增加400億美元，他認為這是“賴政府”滿足貿易談判的手法之一，因為眾所皆知特朗普非常關注“國防”開支，很積極避免盟友“搭便車”。然而，“賴政府”要落實這些計劃並不容易，因為民進黨在“國會”已失去主導權，而在野黨對擴大軍費抱持懷疑態度。

