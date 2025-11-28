吳怡農否認是小英男孩：我沒蔡英文手機號碼

吳怡農接受廣播節目專訪。(照:《POP大國民》提供) 中評社台北11月28日電／爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，過去曾被稱為“小英男孩”，因此被認為是“英系”。他昨晚接受訪問時表示，他沒有蔡英文的手機號碼，也有一陣子沒看到蔡英文，而之前選舉的時候，蔡英文非常幫忙。他也強調在各個派系都有朋友，但不屬於任何派系。



吳怡農27日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪，節目主持人錢怡君提到，台灣民意基金會董事長游盈隆說，如果民進黨真的想贏，提名蔡英文比較有希望。吳怡農說，“你可能要問問小英“總統”，她不管現在做什麼，都可以為台灣做更多，她卸任後，在國際上的活動空間更大。



此外主持人問及賴清德26日宣布提高“國防”特別預算，及2027年解放軍有攻台能力等議題，吳怡農指出，先前國際軍事專家及中國專家，在過去幾年針對解放軍的意圖，我們的判斷跟分析與大家報告的事實是一致的，解放軍要在2027年之前達到可以攻打台灣的能力，有這個政治動武的選項。



至於會不會對台灣動武？吳怡農說，這是另外一回事，沒有辦法預測，但是可以去反制，避免解放軍在2027年達成可以武力攻打台灣的能力，相信賴清德的意思也是如此。為了避免解放軍取得那個能力，台灣必須投入足夠的“國防”建設跟投資，建立更可信的嚇阻的力量。



被問到以解放軍的軍力，台灣“國防”預算越來越高，還是無法因應，為何要花此龐大經費排擠其他預算？吳怡農說，如果台灣所做的任何投資都沒有用，效果都是零，當然“國防”預算也不用花一毛錢，直接把預算全部撥到其他領域，然後直接跟北京說，“我們香化就好了”，但是，相信這不是多數人所期待的。



他說，軍備比較、能力競賽，並不是只靠預算，誰花比較多錢，誰就比較強，解放軍每年的預算是台灣的10幾、20倍，大家經常在看這個落差，可是比較少人注意到的是，美國的“國防”預算是解放軍的好幾倍，不過解放軍可以透過比較有策略性的投資，建立可以反制美國的能力，解放軍這部分已經做了20幾年、30年的準備。現在美國在西太平洋所有的軍事的部署，都感受到解放軍的威脅，覺得解放軍現在是他的敵手跟對手。



吳怡農說，所以不是只是花多少錢，而是要花在哪裡，就像自由競爭市場，做的一切都要考量競爭對手在做什麼，如果競爭對手今天花了很多錢，投資就算非常便宜，可是當大量的精準飛彈可以輕易的、低成本的迅速摧毀你重要的軍事節點，那你的反製作為就是，不要去製造更多那種移動不了、笨重、昂貴的武器，所以這是策略的問題。



吳怡農說，其實台灣必須需要跨黨派的共識，“國防”是重要的、正確的，“國防”投資才可能確保和平，才可能嚇阻解放軍。但也要透露，兩岸的分歧才可能用和平的方式解決，有了這個共識，才有能力、空間針對不同的建設、不同的投資、資源分配做理性的辯論跟討論。

