洪孟楷質疑破兆軍購　籲賴清德謹言慎行

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日在“立法院”“國是論壇”開場先向香港宏福苑大火罹難者致意，祈願災民度過難關，隨即轉向談“賴政府”提出的新台幣1.25兆“國防”特別預算。他強調在野黨不反對提升防衛能力，但多年軍購交貨延宕仍未改善，超過新台幣6500億元“錢已付、貨未到”的情況引發質疑；同時提到賴清德日前談及“2027武統”相關表述，呼籲賴清德應更為謹言慎行，以免造成外界誤讀。



洪孟楷開場先向香港大火罹難者致意，香港大火造成重大傷亡，台灣社會同感哀痛；但在國際局勢快速變化下，台灣更需審慎檢視自身防衛狀況。他指出，目前已有超過6500億元軍購項目已付款卻未依期到貨，包括應於近兩三年交付的F16戰機仍持續延宕。



在此情況下，洪孟楷質疑政府再提出破兆特別預算，是否已充分評估採購項目與實際需求，並強調外界更關注的是能否如期取得裝備，而非僅是編列巨額數字。洪孟楷也提出財政面疑慮，認為大量挹注“國防”恐壓縮未來民生與社福支出。



針對賴清德日前提到“2027武統目標”的表述，他指出即便後補上“準備”二字，仍可能被外界解讀為升高緊張，呼籲賴清德在敏感議題上更應謹慎。他最後重申，提升防衛能力是共識，但目的應是確保安全，而非造成衝突升溫。