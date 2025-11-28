羅智強詩句開場　對照十年台海局勢驟變

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”羅智強今日在“立法院”“國是論壇”以“十年風雲患、台海起狼煙、昔日春水近、今日刀光寒”的詩句開場，對照十年前兩岸仍以“台灣最美的風景是人”表達善意。如今卻被賴清德引用“2027武統”說法籠罩不安。他質疑政府編列新台幣1.25兆的“國防”特別預算，加上現有年度“國防”支出合計已達2.2兆，但多年軍購交貨延宕、安全並未提升，反問台灣是否正被推向“成為下一個烏克蘭”。



羅智強首先以詩句開場，指十年前兩岸尚稱和平，陸方普遍以“台灣最美的風景是人”稱讚台灣，如今卻面對賴清德拋出“2027武統”說法，使民眾感受情勢急遽轉變。他強調，這應是全民最需要思考的問題：台海和平何時變成今日的緊張局面。



羅智強進一步以烏俄戰爭為例，指出戰事超過三年半、造成大量傷亡與流離失所，最終換來包含割地、限武、不得加入北約的“28點協議”，形容是近乎“投降”的結果。他批評民進黨曾高喊“我們都是烏克蘭人”，要求卓榮泰與民進黨是否仍願重復同樣主張。



羅智強表示，“國防”預算從馬英九時期每年3000億元，提升至如今每年9500億元，再加上1.25兆特別預算，總額達2.2兆，但“海峽中線”消失、兩岸兵力相向”的現況未見改善。他質疑巨額軍費究竟買到什麼，台灣安全是否真正提升。



羅智強最後強調，國民黨從未反對戰備，但反對使台灣走向高風險的戰略路線，呼籲政府務必重新檢視安全與軍費政策方向。