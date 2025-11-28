張智倫批賴繞過“立院”　軍費成對美示好工具

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”張智倫今日在“國是論壇”上痛批，賴清德以投書美國《華盛頓郵報》方式宣布新台幣1.25兆防務特別預算，“行政院”卻尚未向“立法院”送案，導致“立法院”無從審查，做法不符民主程序。他質疑政府將重大軍費先告知外國媒體，釋放出錯誤政治訊號，並強調防務安全不能政治化，更不能把人民血汗錢當成對外討好的籌碼。



張智倫首先指出，賴清德選擇透過美國媒體公開重大軍費規劃，而非先向“立法院”說明，令人憂心。他強調“行政院”尚未正式提出預算案，“立法院”自然無從啟動審查；賴清德卻已透過外媒宣示方向，此舉不僅違反民主程序，也牽涉憲政倫理問題。



張智倫表示，防務預算是主權行為，應接受“立法院”監督，而不是向外國“拍馬屁”。他並質疑，在台美關稅談判未定之際，政府突拋破兆軍費，是否成為談判讓利的一環，恐讓台積電與軍購預算都成為替美國示好的工具。



張智倫也關切，賴清德選擇美媒發布重大訊息，是否意在藉由美國輿論向“立法院”施壓、營造“質疑軍費就是阻礙台美關係”的氛圍。他警告，若政府每逢重大預算都依賴外部壓力，台灣是否仍為民主國家，將受到考驗。



張智倫最後強調，支持強化防務是共識，但必須依法行政、循程序審查。防務安全不能政治化，更不能把人民的血汗錢當成賴清德個人對外討好的籌碼。