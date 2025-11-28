徐春鶯2022站台遭羈押？黃珊珊盼勿枉勿縱

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／陸配身分的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯27日因涉詐欺，違反刑法、銀行法、反滲透法等，遭新北地方法院裁定羈押禁見。其中涉犯《反滲透法》部分，外傳是因2022年替時任台北市長候選人、現任台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊站台。對此，黃珊珊“國會”辦公室27日回應，如今檢方調查情況未明，未免先入為主，尊重司法程序。



新北地檢署指出，經檢察官訊問被告徐春鶯等人後，認被告徐涉犯銀行法第125條第1項、刑法“業務上登載不實文書”、刑法“詐欺取財”、反滲透法等罪，涉受滲透來源指示、資助，為“直轄市”市長候選人、“總統”候選人站台、造勢、宣傳支持，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞，依法向法院聲請羈押禁見，經法院於27日下午裁定准許羈押禁見。



針對外傳現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因2022年替黃珊珊站台，27日被以《反滲透法》遭羈押禁見一事，黃珊珊“國會”辦公室回應，徐春鶯長期關心公共事務，為新住民權益發聲出力有目共睹。



黃珊珊“國會”辦公室指出，如今檢方調查，情況未明，為免先入為主，以偏概全，敝辦尊重司法程序，但求結果勿枉勿縱，真相早日大白。