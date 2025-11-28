鄭麗君戰北市？郭正亮驚呼她民調太低怎選

台“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前公布民進黨5位台北市長潛在參選人互比民調。綠營支持者中，民進黨“立委”王世堅以22.7%支持度，位居第一，其次為吳怡農20.3%、“立委”沈伯洋16.9%、“行政院副院長”鄭麗君9.9%與前民進黨秘書長林右昌5.1%。前“立委”郭正亮表示，鄭麗君的民調低到難以想像，竟然連10%都沒有，這叫民進黨中央怎麼徵召。



王世堅曾表示，他最推薦的還是鄭麗君，是非常好的國之棟梁。



郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中指出，吳怡農壞在他公布民調，他說自己要選，表達意願就算了，他怎麼可以公布民調。結果公布民調，沈伯洋和鄭麗君的民調都很低，叫黨中央怎麼徵召？他們在氣這個事，沈與鄭的民調都在吳怡農後面，贏吳怡農的是王世堅。剛好黨中央想要徵召，搞不好就是這兩位，這不就破了大局。



郭正亮指出，王世堅在“立法院”講過一句話，他說其實民進黨秘書長徐國勇、“行政院長”卓榮泰可以選，這兩個都在台北市當過議員、“立委”，基層都很熟。王世堅是講實在話，王世堅大概沒有看到吳怡農的民調，他如果知道鄭麗君的民調低成這樣，大概就不好意思講。



郭正亮認為，鄭麗君的民調低到他難以想像，竟然連10%都沒有。鄭麗君去談關稅也會有影響，台北市民很多人都關心關稅談判，鄭麗君是主談，很多人大概對她產生不好的感覺，這個就是一個難局。賴清德應該逼子弟兵、綠委吳思瑤出來選，她怎麼可以躲起來。吳思瑤當過議員、“立委”，太沒有志氣了。