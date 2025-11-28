朝野過招財劃法　羅智強批官方裝睡一年半

藍委羅智強受訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃偕華）朝野針對《財政收支劃分法》過招，中國國民黨籍“立委”羅智強今天受訪表示，“行政院”裝睡裝了一年半，為了要“蓋牌”，才匆匆忙忙、草草率率提出“行政院”版財劃法草案，卻連個試算表都拿不出來。



財劃法修正近期經歷兩次三讀，第一次是於去年12月20日由“立法院”三讀通過，旨在增加地方財政收入，但因多項條文有窒礙難行之處，引發中央與地方的爭議。為解決這些問題，“立法院”今年11月14日再次三讀修正《財政收支劃分法》，“行政院”隨後於11月27日提出覆議案，送請“立法院”審議。



羅智強抨擊，“行政院”對於“立法院”通過的法律，態度非常草率。我們等“行政院”版已經等了一年半，為什麼不在“立法院”這一年半在審財劃法的時候，把“行政院”版拿出來，並問為什麼一定要等到“立法院”已經三讀，才把院版拿出來？



羅智強表示，今天是睡著睡了一年半，才突然從夢中驚醒？還是裝睡裝了一年半，現在要蓋牌，所以才匆匆忙忙草草率率提出“行政院”版財劃法。



羅智強表示，會保持開放態度，院版財劃法也好、各界的一些建議也好都可以考慮，可是新版財劃法都還沒施行，起碼先等施行一年以後，再來檢討施行的成果，這樣不是一個比較周延的立法的一個做法嗎？



羅智強指出，對於民進黨要提出來覆議，他衹有一句話，覆議來否決去，就是讓民進黨知道，不要再濫用“行政院”的覆議權。