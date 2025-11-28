黃珊珊聲援陸配徐春鶯　籲新北檢勿政治操作

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）曾被台灣民眾黨納入不分區“立委”名單的台灣新住民發展協會理事長、民眾黨新住民委員會主委、陸配徐春鶯涉違反滲透法等遭羈押禁見。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊28日表示，這是非常嚴厲的指控，新北地檢要拿出具體證據，不能亂槍打鳥做政治操作。



根據新北地檢署新聞稿，徐春鶯涉犯《反滲透法》受滲透來源指使、資助，為“直轄市長”候選人、“總統”候選人站台、造勢、宣傳支持等罪嫌，新北地檢署向新北地方法院聲請羈押禁見裁准。其餘6名被告，以新台幣15萬元不等交保，均限制出境出海。



新北地檢署雖未指明徐春鶯曾為誰站台，但過去曾在2022年替民眾黨籍台北市長候選人黃珊珊、2024大選民眾黨籍候選人柯文哲站台。柯文哲曾有意將徐春鶯納入民眾黨不分區“立委”名單，但在綠營全力攻訐下，徐春鶯婉拒民眾黨不分區“立委”提名。



徐春鶯遭涉違反滲透法羈押禁見，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，這2天前民眾黨主席柯文哲要重出江湖，徐春鶯卻突然遭羈押禁見，有相當程度的故意要搞柯文哲，“項莊舞劍，意在沛公”的態度太明確了。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日召開“台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰”記者會，黨團副總召張啟楷、“立委”黃珊珊、林憶君、麥玉珍出席。

