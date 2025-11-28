羅智強：扁蔡允陸配參政　卓榮泰快抓他們

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月28日電（記者 黃偕華）針對“行政院長”卓榮泰指陸配參政“會有雙重效忠問題”，中國國民黨“立委”羅智強今日受訪表示，卓榮泰這番扣陳水扁、蔡英文紅帽的談話說得太好，怎麼可以准許這些陸配的參政權？卓榮泰應罵他們，把他們抓起來。



國民黨“立院”黨團總召傅崐萁等提案修正《國籍法》，增訂大陸地區人民參選公職不適用放棄國籍規定。卓榮泰昨日受訪表示，若被雙重國籍的“立委”質詢，他會對其雙重效忠有疑慮，我要回答你的是“中華民國”、還是中華人民共和國，這個一定要斷然拒絕，不能發生。



羅智強嘲諷說，卓榮泰這番扣陳水扁跟蔡英文紅帽的談話，說得實在太好。陳水扁、蔡英文怎麼可以准許包括史雪燕、鄧萬華這些陸配村里長，在你們執政的時候去參選呢？



羅智強說，“陳水扁、蔡英文你們對得起民進黨嗎？”、你們對得起“中華民國”嗎？、“卓榮泰直接抹紅你們啊！”。准許這些陸配的參政權，允許陸配按照兩岸人民關係條例可以登記參選，讓陸配在台灣取得“中華民國”身分，能夠參選，然後贏得選舉成為民代，這些都是陳水扁跟蔡英文任內的事。



羅智強表示，“這兩個賣國又賣台啊！”，卓榮泰趕快去把他們兩個抓起來，真的是很不應該，怎麼可以按照“中華民國憲法”跟兩岸人民關係條例來去賦予陸配參政權呢？