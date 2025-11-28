張啟楷：賴清德應赴“立院”報告兆元軍購

民眾黨團副總召張啓楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）“行政院”27日火速通過8年新台幣1.25兆元“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案”，並送“立法院”審議。台灣民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷28日表示，賴清德有責任向民眾講清楚，若綠不擋，他考慮提案邀請賴清德來“立法院”做國情咨文。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日召開“台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰”記者會，黨團副總召張啟楷、“立委”黃珊珊、林憶君、麥玉珍出席。



林憶君表示，賴清德在記者會上說“北京當局以2027年完成武統台灣為目標”，造成各界恐慌，讓全台民眾驚嚇到現在。請問賴清德，難道忘記2023年選舉時，說自己當選兩岸發生戰爭的機率最低。結果當選後每天打抗中保台口號，不斷增加“國防”預算，現在還要增加1.25兆元的“國防”特別預算要採購武器。現在軍方編現比那麼低了，有那麼多武器，有足夠的人可以操作嗎？



林憶君說，民眾黨絕對支持在財政紀律下，用合理方式增加“國防”預算，但編列這些巨額採購的武器，真的適合台灣用嗎？多項軍購一直延宕沒交貨，我們怎麼可以信任“賴政府”，是不是真心保衛台灣？還是把記者會變成購買武器的招商說明會？

