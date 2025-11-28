卓8次覆議　黃珊珊：綠只想開戰、耍賴？

民眾黨委員黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月28日電（記者 鄭羿菲）涉及地方財源的《財政收支劃分法》朝野攻防不斷，針對“立法院”14日三讀通過修正案，“行政院長”卓榮泰昨提出覆議案，這也是卓任內第8度提出覆議案。台灣民眾黨籍“立委”黃珊珊痛批，“賴政府”什麼事都不做，只會提覆議。卓榮泰你認為能通過嗎？若無法通過要怎麼善後？過去已經7度提覆議案失敗了，這個政府只想開戰？只想耍賴？



“立法院”14日三讀修正財劃法尚未生效，“行政院會”20日通過院版財劃法修正草案，送“立法院”審議。“立法院”程序委員會25日處理院會議程時，藍白挾人數優勢通過暫緩將“政院”版草案列入議程。卓榮泰於27日“行政院會”決定，對“立法院”14日三讀的財劃法修正案提出覆議。



台灣民眾黨“立法院”黨團28日召開“台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰”記者會，黨團副總召張啟楷、“立委”黃珊珊、林憶君、麥玉珍出席。



黃珊珊表示，《財劃法》是民眾黨重要優先法案，去年4月提出版本後，苦等“行政院”一年不願提出對案，等在野財劃法修正三讀後，“行政院”頻頻搞小動作，大幅降低一般性補助款，剝奪地方原有的建設經費。“立法院”14日再修《財劃法》後，“行政院”才姍姍來遲丟出院版，但“財政部”、“主計總處”至今仍拿不出他們所謂“最公平、最有效”的水平分配方式，卓榮泰更拿不出任何試算表。



黃珊珊批評，“卓內閣”提了有史以來最多的8次覆議，拿不出試算表、不想溝通，只會開戰、以數字遊戲欺騙民眾、耍賴。



張啟楷指出，“立法院”修《財劃法》要撥亂反正，“財政部”卻提出六大窒礙難行，簡直令人笑掉大牙！長久以來都依照制度運行，怎麼現在就變成窒礙難行？這是一個違法亂紀的鬥雞政府，整個賴卓政府是不是對外、對內都要全面開戰？