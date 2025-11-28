鄭麗文批賴清德捧盧秀燕　女人當家台灣安全

國民黨主席鄭麗文。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月28日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天到台中市拜廟，特別肯定黨籍市長盧秀燕治理有方。她提到“安”字就“女人當家，台灣安全”，不像賴清德一天到晚挑起台海戰爭敏感神經！盧秀燕對此回應表示，一座城市的守護需要大家一起來，不是光靠首長。她要感謝台中市民在過去的這麼多年以來，與市府共同努力打造幸福城市。



鄭麗文28日到台中清水紫雲巖參拜，並與黨員及支持者座談。致詞時感謝台中市議長張清照邀請她來參香祈福，同時與海線的團隊、支持者面對面。看到海線、清水的團隊，大家團結士氣高昂，她非常高興。



鄭麗文強調，台中市非常重要，每一次大選都說“決戰中台灣”，台中市的發展是全台非常重要的指標。她肯定過去8年在盧秀燕的領導下，台中市政欣欣向榮。盧的民調滿意度都非常高，全台都非常的羡慕台中市有這麼一位優秀的市長。



鄭麗文進一步說，常言道，家家都要有一位優秀的女性，所謂“安”字就是“女人當家，讓台灣安全”，不像賴清德一天到晚“草蜢仔弄雞公”，一副希望兩岸戰爭的樣子。不只對外點火，對內也成天製造族群撕裂、矛盾、仇恨，就只為了政治利益，非人民所樂見。



有關於明年台中市長選將提名，鄭麗文表示，非國民黨首長連任的縣市，會視各縣市的狀況，如果有兩位以上有高度意願者要表態參選，黨就會啟動相關的程序。若無法協調人選，就要經過初選，與台灣民眾黨的合作也是如此。