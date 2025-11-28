賴提武統時間表　國民黨：有情資還是嘴砲？

國民黨召開記者會，痛批賴清德朝令夕改。（照：國民黨提供） 中評社台北11月28日電／賴清德日前臉書發文指出“中國大陸以2027武統台灣為目標”，後被發現修改貼文，改為“以2027年完成武統台灣的準備為目標”。國民黨今日上午舉行記者會質疑，賴清德莫名其妙丟出“中國大陸以2027武統台灣為目標”的說法，勢必造成台灣內部動盪不安，也會影響軍心、民生。“君無戲言”，不是更改臉書文就能迴避。請賴清德必須說清楚講明白，到底是有情資，還是在“嘴砲治國”？



中國國民黨今天召開“君無戲言，2027要武統？台灣準備好了嗎？”記者會，出席者有文傳會主委吳宗憲、“立法委員”陳玉珍、發言人江怡臻等人。



吳宗憲表示，賴清德曾在去年新“內閣”組成時，舉辦新生訓練，引用三國志的話來勉勵各“部會”首長，想必對於三國志的人物也相當嫻熟。他即以“食之無味、棄之可惜”的緣由為例指出，三國時期，曹操以“雞肋”為軍令，主簿楊修因此推斷曹操想退兵，事後曹操的確退兵，但憤而以“擾亂軍心”為由，命人將楊修殺了。他表示，這就是言多必失的經典例子，尤其身處要職，一定會知道許多“國家機密”，面對國際關係、兩岸問題，任何一句話都可能被其他人刻意地解讀，甚至被敵對的人刻意地解讀，造成不可收拾的後果。



“貴為‘總統′，更應該知道君無戲言”，吳宗憲認為，賴清德不應該為了特定目的，為了意識形態，或希望在武器採購上更順利等目的，而說出“中國大陸以2027完成武統台灣為目標”，這件事情非常嚴重，影響“中華民國”的各項外國來台投資、“國內”的軍心，以及“國防”的部署。



吳宗憲強調，賴清德以“總統”的身分，而不是黨主席的身分，所以當“2027武統台灣”這麼嚴重的字眼出現時，勢必造成動盪不安，也會影響軍心、民生。他舉例，當初有網友只是在網路上面問一句：“陳菊院長走了嗎？”馬上就被查辦。他敬告賴清德，“不要仗著你有刑事豁免權，就胡言亂語來擾亂軍心”。



吳宗憲質疑，賴清德莫名其妙突然丟出一句“中國大陸以2027武統台灣為目標”，到底是接獲了情資？或只是想趕快付錢給美國買武器？必須向全民說清楚。他也指出，若2027年如同賴清德所說這麼危險，但台灣向美國大量採購的軍事裝備，如F－16戰機、AGM－154飛彈、Mk48魚雷等，交貨一延再延，如果延後到2027年之後，有什麼意義？萬一戰事發生，武器沒來，國民黨提出的軍人加薪法案又被擋著，難道不用讓更多軍人可以安心從軍，為“中華民國”戰鬥到最後一刻？武器沒來、人又不在，這場戰役就算讓諸葛孔明來都無法獲勝！

