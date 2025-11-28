藍憂食安　卓榮泰：日本禁止的台灣都吃不到

卓榮泰（左）與台“衛福部長”石崇良（右）接受質詢。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北11月28日電(記者 黃偕華) 台官方日前解除日本福島五縣核食管制，比照一般食品查驗。中國國民黨“立委”李彥秀今日質詢表示，福島等部分地區的特定品項在日本仍禁止流通，但沒有產地標示，讓台灣人民沒有選擇機會。“行政院長”卓榮泰則答詢強調，日本禁止的食品，在台灣不可能吃得到。



“衛福部”食藥署8月29日預告廢止“停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區”，程序上經過60天期滿就可以公告廢止。食藥署21日公布福島、茨城、櫪木、群馬及千葉5縣所有產品輸入取消檢附“雙證”（產地證明、輻射檢測證明）和邊境100%逐批檢驗。



藍委李彥秀關注日本福島食品解禁議題，她質詢時出示圖表指出，福島等部分地區的特定野菜、穀類、水產、肉類等品項，在日本仍禁止流通，但是現在這些食品除了有機會進來台灣，食藥署還取消了產地證明。



李彥秀指出，民眾想要知道生產地點來自哪裡，是北海道還是福島?現在都可以不標示，只要標示日本就可以了。



卓榮泰回應，過去10多年來，檢查20多萬件都沒有超過標準，現在解禁是依據國際共同的標準，而且日本禁止的食品，不可能進來台灣。



李彥秀則問到，如果有不肖的進口商要進來怎麼去查驗?現在查驗只剩下邊境管理，海關人力也有限，對於可能吃到日本禁止流通的食物“引起很多民眾的憤怒”。卓榮泰在質詢過程中頻頻打斷李彥秀發言，表示“日本禁止的不可能進來”並不斷追問，“哪一些人在憤怒?”。