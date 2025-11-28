台少子化嚴重　陳菁徽指薪資工時房價為主因

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月28日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳菁徽今日在“立法院”質詢時指出，今年台灣出生數恐連12萬保衛線都守不住，政府推動八年的少子化對策不但未止跌，生育率更從1.05降至0.89。她強調問題不在於0到6歲補助，而是年輕人普遍受薪資停滯、工時過長與房價高漲壓垮，真正的“生不下去”原因始終沒有被政府面對。她要求“行政院”停止用單身聯誼等枝微末節迴避問題，將政策主軸回到讓育齡世代敢結婚、敢生小孩。



“行政院”近年提出多項配套，包括提高生育補助、擴大托育資源、推動婚育宅與育嬰留停彈性化。卓榮泰曾提出“13萬新生兒保衛戰”，今年再下修至12萬，但截至十月僅約9萬名新生兒。“審計部”並曾指出少子化政策八成資源集中在0至6歲照顧，卻忽略讓人願意生的前端誘因。



陳菁徽質詢時質疑，“行政院”自稱“AI內閣”，卻未運用AI預測出生數，產檢與基因檢測等民間資料早在年初就顯示，今年突破11萬已屬不易。她並指出政府八年少子化計劃的核心面向全面惡化，包括願生者減少、生第一胎與第二胎的人都持續下降。



陳菁徽強調，台灣各項調查都指向三大障礙：薪資停滯、工時過長與房價高不可攀，這才是育齡族群跨不出0到1的真正原因。她批評“行政院”仍回應“辦單身聯誼”，顯示政策判斷偏離問題核心。陳要求“行政院”必須與數位部、“衛福部”合作建立動態預測系統，並把政策重心放在改善生活成本，而非只在出生後增加補助。



“勞動部長”洪申翰回應，政府方向會強化薪資成長與職場彈性，提供育嬰勞工更多支持。卓榮泰則表示，未來少子化戰略會從多生育、助養育到幫教育三軸並行，但坦言今年達到12萬出生數“仍有困難”。



陳菁徽最後強調，若不正面處理薪資、工時與房價，少子化只會繼續加速惡化，政策補助再多仍是治標不治本。