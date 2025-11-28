第十六屆海峽兩岸少兒美術大展在台收官

第十六屆海峽兩岸少兒美術大展28日台北展在台灣藝術教育館展出。（中評社） 中評社台北11月28日電／第十六屆海峽兩岸少兒美術大展11月巡至台灣，舉辦南北雙展。11月8日在佛光山佛陀紀念館舉辦的高雄展，11月28日，台北展在台灣藝術教育館開幕。作為本屆大展兩岸巡展的收官展，本次台北展展出近300幅來自海峽兩岸、港澳及馬來西亞華人地區青少年的精彩作品，台灣作品約80幅，通過孩子們純真的視角與豐富的想像力，展現生命的多樣性與自然萬物的聯結，為觀眾帶來一場充滿童趣與深思的藝術盛宴。展期至12月3日。



台北展由台灣中華日報社董事長陳樹、中華文創發展協會理事長黃肇松、廈門雲揚天際文化機構代表許天慶共同揭幕，出席者包括台北市新聞記者公會理事長釋妙熙、中央社董事胡鴻仁、國語日報總編輯林瑋、兒童美術教育學會榮譽理事長吳隆榮、高雄市兒童美術教育學會理事長王彥嵓等。另有都蘭山畫院副院長黃秋香、高雄市兒童美術教育學會顧問蔡忠霖、郭木蒼校長、劉鳳儀校長等都蘭山畫院人士出席。



陳樹表示，本屆大展以“生命萬象”為主題，作品題材涵蓋自然生態、人文關懷、未來想像等多元面向，既有對動植物細緻入微的觀察，對人類社會生生不息的思考，也有對智能新世界的暢想。台灣新北學生集體共繪《島嶼的記憶》，追尋生命的血脈傳承；福建廈門學生描繪人體結構，探索《人體奧秘》；香港特殊學校師生共創《海底奇幻之旅》，呈現海底世界的神秘與美麗……色彩斑斕的畫面與天馬行空的創意，不僅展現了兩岸青少年動人的藝術活力，也用最純粹的方式呈現了生命的豐富與珍貴，更體現了兩岸及華人地區同胞共同的文化傳承和情感聯結。



陳樹指出，我們生命所承繼的血脈基因，歷經千萬年傳遞到此生，是我們獨一無二的生命符號，也有無法背離的使命責任。除了精彩的青少年作品，展覽特別邀請台灣藝術家姜一涵的作品《生命的綻放》《烈焰新生》等、大陸藝術家謝麗芳的作品《我看到那生生不息的蛇》共同展出，用他們的人生閱歷和藝術觀，與孩子們展開關於生命的不同對話與思考。孩子和大人，跨越時間與空間的界限，在展覽中構築多視角的生命圖景；藝術家與觀眾，也在生命萬象之下，一起追尋生命之縱深，瞭解生命的無常中所蘊含的啟示。

