高雄旅展開幕　陳怡璇曝大陸這些景點爆紅

台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇，28日出席高雄市旅行公會冬季國際旅展開幕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月28日電（記者 蔣繼平）2025高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕。台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇向中評社表示，雖然目前台灣仍有禁團令的限制，但去新疆的機票已賣到明年暑假，非常熱絡，“8D魔幻山城”重慶也很夯，也很看好未來海南島觀光市場發展。



高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕，展期至12月1日止共4天，這次匯集海內外機構、公私部門近400個攤位參展，參展業者瞄準寒假旅遊旺季商機，推出各種優惠與最夯行程，旅展也有滿額抽獎活動，上午開幕隨即湧入許多人潮。



有關目前台灣民眾前往大陸旅遊的情況，陳怡璇表示，疫情解封後新疆很夯，因為南疆、北疆這兩年都在鼓勵並積極推廣當地的旅遊，明年的機票已經賣到7、8月了，只要機位一釋放出來就會被一掃而空，所以新疆的旅遊市場真的很活絡。



陳怡璇表示，重慶、張家界也是都很夯，這幾年透過很多渠道在做推廣，譬如都可以看到短影音介紹重慶的“8D魔幻山城”，複雜地形和高低錯落的建築有如置身迷宮。昆大麗、瀘沽湖在深度旅遊行程或考察交流團也都非常夯。



另外，針對大陸旅遊未來的熱點趨勢，陳怡璇表示，很看好湖北、四川，因為有很多台灣的踩線團都有過去。以往都在上海與昆明舉辦的兩岸文化和旅遊聯誼行，今年辦在海南島，可以推想未來海南的觀光發展應該也是很樂觀的。



針對台灣官方祭出的禁團令目前情況如何，陳怡璇表示，主要是台灣旅客也都能理解現況，業者持續配合政府政策。至於開放陸客是否有消息，陳怡璇表示，目前還是以核發申請專業參訪的簽證為主，沒有聽說更進一步的消息。



對台北上海城市論壇可望於12月底舉辦的看法，陳怡璇表示，如果可以如期舉辦並前往，絕對是對兩岸關係有正向的幫助。

