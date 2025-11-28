台核二、三廠評估報告過關　具再運轉可行性

台灣電力公司總管理處大樓。（中評社 資料照） 中評社台北11月28日電／台“經濟部”今天表示，已於昨天核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計劃。兩廠再運轉計劃預計明年3月提送“核安會”。



台“經濟部”強調，核三廠自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5至2年。核二廠反應爐內已使用的核燃料尚待移出，期程將較核三廠長。



台“經濟部”透過新聞稿表示，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估。針對7大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。



台“經濟部”說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級。且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。



至於核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長程大修並執行復原管制計劃，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。



核三廠部分，機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間。初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。



“經濟部”指出，核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計劃，並啟動自主安全檢查老化、耐震等安全評估。



“經濟部”表示，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要的補強，核三廠預計1.5至2年內完成。而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另外，台電預計明年3月提送核二、三廠再運轉計劃。



“經濟部”說，核電廠重啟程序必須依照“兩個必須”，而對於核能議題，也須滿足“三個原則”，會要求台電以最嚴謹的態度進行相關工作，確保核安符合國際標準，後續須國外專業機構技術同儕審查，並依“核安會”審查結果辦理，且仍須進一步社會共識。