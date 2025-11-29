高雄冬季旅展　福建非遺脫胎漆藝來交流

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕，海旅會攤位有安排非物質文化遺產代表性傳承人黃守堃介紹福建的脫胎漆藝，他手中拿著的是上漆的竹鳥笛。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月29日電（記者 蔣繼平）2025高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕，海旅會攤位主打福建旅遊，也安排非物質文化遺產代表性傳承人黃守堃現身介紹福建的脫胎漆藝，並讓民眾體驗水轉印實作。身為台灣人的黃守堃也分享在福建從事文創與鄉村振興，會與自然環境做結合，與在台灣做文創略有不同。



高雄市旅行公會冬季國際旅展28日在高雄展覽館開幕，展期至12月1日止共4天，這次匯集海內外機構、公私部門近400個攤位參展。海峽兩岸旅遊交流協會參展主題為“來福建福氣多，一路山海一路歌”，並介紹福建非遺技藝的脫胎漆器。



黃守堃是福建脫胎漆藝（福州脫胎漆器、福建漆藝）的省級代表性傳承人，他出身台中，前往福建省福州市落地9年，從事非遺傳承的工作，並振興鄉村以文創帶動文旅。由於黃守堃是拿到非遺手藝的台籍人士，因此格具代表性。



脫胎漆器，又稱活脫，指不依賴內胎、僅僅依靠漆層和填充的織物成型的一種漆器。而福建省福州市特產的是以絲綢替代麻布、進一步減輕自重的漆器，此技藝始於戰國時期的楚國，並在清朝乾隆年間重新恢復和發展，至今已有兩百多年歷史。



福州脫胎漆器與北京的景泰藍、景德鎮的瓷器並稱為中國傳統工藝的“三寶”，十分有名。黃守堃這次在攤位上展示白瓷觀音作品、陶瓷茶杯、油紙傘、竹鳥笛，來呈現傳統漆藝技法，以及準備了水轉印（漂流漆）的實作讓民眾可快速體驗。



黃守堃表示，由於白瓷表面光滑，一般顏料與大漆不容易掛得上去，希望藉此呈現傳統技法與現代新的手藝工序。因為福州油紙傘也是福州傳統手工藝品，希望讓更多人知道。竹鳥笛可吹出鳥的聲音，是福建做文創會與自然環境結合的特色。



黃守堃也分享，在福建從事鄉村振興會與原生態畫上等號，原生態環境一定有鳥類，當遊客體驗完製作大漆後，會前往自然環境與鳥類互動，這是福建的文創思路。台灣這邊則是更喜歡用更有趣的載體、與互動的方式，去呈現文創的意義。